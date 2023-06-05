Новосибирские нейрохирурги помогли 22-летней девушке с дефектом черепа и потерей памяти

Теперь Настя снова может начать полноценную жизнь. Фото: Новосибирский НИИТО им. Я.Л. Цивьяна.

Нейрохирурги Новосибирского НИИТО выписали 22-летнюю Анастасию Андреенко, которой установили имплант для сокрытия дефекта черепа. О благополучном завершении инцидента с травмой на электросамокате рассказали в институте.

— После трепанации черепа пострадавшая три месяца была в коме — на искусственной вентиляции легких. Девушка смогла выжить — ее состояние начало улучшаться. В итоге Анастасию перевели в профильное отделение нейрохирургии, а затем выписали на реабилитационное лечение, — рассказали врачи.

Для девушки индивидуально сделали титановую пластину, которую имплантировали 25 мая. Настя похудела до 25 килограммов — болезнь отняла много здоровья и сил. Однако теперь у девушки есть все шансы начать жизнь с чистого листа.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber