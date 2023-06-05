«Поплавило»: в Новосибирске засняли мужчину, который шел в откровенном девичьем прикиде

В Новосибирске и жарко, и горячо. Фото: Новосибирск с огоньком.

Очевидцы засняли ролик, на котором взрослый мужчина идет по новосибирскому метро. Местный вообще не стесняется: легкой походкой он шагал в розовой короткой юбке, колготках и топе.

Ролик очевидцы выложили в Telegram-канале «Новосибирск с огоньком».

Комментаторы разделились на 2 лагеря: кто-то возмущается и недоумевает, а кто-то считает, что все нормально, пока человек не нарушил закон.

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