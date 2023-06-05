Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
+27°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество5 июня 2023 15:23

«Поплавило»: в Новосибирске засняли мужчину, который шел в откровенном девичьем прикиде

В метро Новосибирска заметили мужчину, который шел в легкой женской одежде
Данила ШУЛЯК
В Новосибирске и жарко, и горячо. Фото: Новосибирск с огоньком.

В Новосибирске и жарко, и горячо. Фото: Новосибирск с огоньком.

Очевидцы засняли ролик, на котором взрослый мужчина идет по новосибирскому метро. Местный вообще не стесняется: легкой походкой он шагал в розовой короткой юбке, колготках и топе.

Ролик очевидцы выложили в Telegram-канале «Новосибирск с огоньком».

Комментаторы разделились на 2 лагеря: кто-то возмущается и недоумевает, а кто-то считает, что все нормально, пока человек не нарушил закон.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber