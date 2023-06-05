Синоптики рассказали, когда из Новосибирска уйдет аномальная жара

Жара продержится в Новосибирске еще несколько дней. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске на протяжении нескольких дней стоит аномальная жара. Максимальные значения дневных температур бьют рекорды, а люди косяками тянутся на пляжи. По словам синоптиков, жаркая погода продержится в городе как минимум до 9 июня.

— По предварительному прогнозу, жаркая погода продержится в Новосибирской области до 9 июня. Пик жары придется на 8 число — тогда столбик термометра поднимется до +39 градусов, — пояснили КП-Новосибисрк в Западно-Сибирском Гидрометцентре.

По данным портала «Гисметео», начиная с 10 июня температура в городе вернется к средним показателям — от +20 до +27 градусам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новосибирске побит столетний рекорд максимально жаркой температуры

Об этом сообщили синоптики (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber