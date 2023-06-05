В Бердске под Новосибирском утонул 50-летний рыбак

Рыбак утонул в Бердске.
Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
В Бердске Новосибирской области утонул рыбак. Мужчина 50-лет отдыхал со своим товарищем. Эту информацию КП-Новосибирск подтвердили в региональном МЧС.
Трагедия произошла днем 4 июня в СНТ «Кедр». Двое мужчин отправились на рыбалку. Точно неясно, почему решивший окунуться в воду рыбак стал тонуть.
Однако лишь, что тело погибшего находилось на поверхности — он мог утонуть из-за спазма сосудов.
Недавно новосибирские спасатели перечислили места, где чаще всего тонут горожане.
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