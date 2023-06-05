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НовостиПроисшествия5 июня 2023 13:18

«Перегрелся на солнце»: под Новосибирском велосипедист упал в обморок посреди проезжей части

В Новосибирске велосипедист упал в обморок посреди проезжей части
Галина СИМОНОВА
В поселке Кольцово под Новосибирском велосипедист упал в обморок прямо посреди проезжей части.

В поселке Кольцово под Новосибирском велосипедист упал в обморок прямо посреди проезжей части.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В поселке Кольцово под Новосибирском велосипедист упал в обморок прямо посреди проезжей части. Инцидент произошел в понедельник, 5 июня. Об этом рассказали в соцсетях очевидцы.

— Велосипедист перегрелся на солнце и рухнул на проезжую часть в Кольцово. Очевидцы сообщили, что пострадавшего увезли на «скорой», — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54».

На кадрах ролика, снятого очевидцами, видно, что велосипед с проезжей части помогли убрать прохожие.

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