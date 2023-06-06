«Мажут антизагаром»: новосибирцы пристроили щенка мексиканской лысой собаки

Новосибирцы нашли хозяев для редкой мексиканской голой собаки. Фото: предоставлено группой помощи животным «Осиротевший» «ВКонтакте»

Новосибирцы пристроили щенка мексиканской лысой собаки Сета. Его отдала в приют тяжелобольная хозяйка. О новой жизни необычного пса рассказали в фонде «Осиротевший».

- В конце апреля мы нашли добрые руки для Сета – новые хозяева изучили все нюансы породы. Щенка взяла в квартиру семейная пара без ребенка и других животных. Они ответственные люди. У этой породы почти нет шерсти. Щенка нужно мазать солнцезащитным кремом в жару, одевать в холодную погоду. В силу особенностей породы ксоло склонны к аллергии и дерматиту. Постоянно нужна обработка от клещей, определенная диета. В остальном это собака, а не хрустальная ваза, – рассказала КП-Новосибирск волонтер приюта «Осиротевший» Анна.

В начале апреля предыдущая хозяйка Сета отдала собаку волонтерам из-за своей тяжелой болезни. Этот щенок – помесь породы ксоло (мексиканская голая собака) и другой породы. Он родился в Алтайском крае 10 месяцев назад. Щенок ксоло должен жить в теплом доме. У собаки почти нет шерсти, она требует ухода и воспитания.

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