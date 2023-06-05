Новосибирцы сообщили о мертвом мужчине, найденном с огнестрельным ранением в Ленинском районе

Следователи уже выехали на место. Фото: Андрей АБРАМОВ

В Ленинском районе Новосибирска местные наткнулись на труп мужчины. Тело с огнестрельным ранением увидели прямо на асфальте. Очевидцы написали об этом в Telegram-канале ACT-54 Black.

— На улице Широкой, 125, мужчина с огнестрельным ранением лежит на асфальте, — указано в посте.

Подробности инцидента пока неясны.

— Пока еще нечего сказать, следственная оперативная группа выехала на место, — уточнили КП-Новосибирск в региональном следственном комитете.

КП-Новосибирск следит за произошедшим.

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