Новосибирцы сообщили о мертвом мужчине, найденном с огнестрельным ранением в Ленинском районе

Следователи уже выехали на место.
Фото: Андрей АБРАМОВ
В Ленинском районе Новосибирска местные наткнулись на труп мужчины. Тело с огнестрельным ранением увидели прямо на асфальте. Очевидцы написали об этом в Telegram-канале ACT-54 Black.
— На улице Широкой, 125, мужчина с огнестрельным ранением лежит на асфальте, — указано в посте.
Подробности инцидента пока неясны.
— Пока еще нечего сказать, следственная оперативная группа выехала на место, — уточнили КП-Новосибирск в региональном следственном комитете.
КП-Новосибирск следит за произошедшим.
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