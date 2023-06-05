Из-за горящих болот часть Барабинска осталась без света

В Барабинске часть города осталась без света из-за пожара на болотах в восточной части.

В Барабинске часть города осталась без света из-за пожара на болотах в восточной части. ЧП случилось днем в понедельник, 5 июня.

— Как нам рассказали, начался пожар из-за обрыва линии электропередач. Провод упал на болота, и загорелся камыш. Потом огонь распространился по местности, — рассказали КП-Новосибирск очевидцы.

Из-за огромного столба дыма, который был виден на расстоянии нескольких километров, водители не могли проехать по дороге. Но, к счастью, возгорание уже потушили.

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