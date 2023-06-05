В Новосибирске побит столетний рекорд максимально жаркой температуры

В Новосибирске на протяжении нескольких дней удерживается аномальная жара. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирске на протяжении нескольких дней удерживается аномальная жара. Температура воздуха поднимается выше +35 градусов, а в некоторые дни — даже бьет рекорды.

— В воскресенье, 4 июня, был побит столетний суточный рекорд температуры конкретно в этот день. До вчерашнего дня максимальное значение было зарегистрировано в 2004 году — +31, 9 градус. А в воскресенье было +34, 3 градуса, — пояснили КП-Новосибирск в Западно-Сибирском Гидрометцентре.

Замеры снимали с метеорологической станции Огурцово. Всего их в Новосибирской области 34. При этом, синоптик отметили, что в последующие дни рекорд может быть снова побит.

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