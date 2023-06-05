«Испепелимся от жары и жажды»: жителей поселка Ложок под Новосибирском оставили без воды в +37

Жителей поселка оставили без воды в жару. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В поселке Ложок у Академгородка вновь массово отключают воду. Ни холодной, ни горячей у жителей ЖК «Да Винчи» нет. Читательница КП-Новосибирск рассказала, почему воды не хватает на всех.

— Проблема началась еще прошлым летом — уже тогда начали резко отключать воду. Нам говорят, что водоносный слой истощается, рядом — дачники. Вместе с садовниками мы тратим весь запас воды. В сентябре ситуация успокоилась, когда закончился сезон, а сейчас вновь проблема. Жара +37, а воды в жилых домах нет никакой вообще, — рассказывает местная жительница Ксения.

Все обращения, по словам девушки, приводили к обещаниям: пробурить скважины или присоединить источник воды. Но пока явного результата работы в этом направлении нет — говорит жительница.

— Боюсь, что мы скоро «испепелимся» от жары и гнева при отсутствии возможности пить, мыться и готовить еду, — жалуются местные.

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