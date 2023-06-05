В Новосибирске ищут кареглазого мужчину в черной кепке и темно-синих трико

Мужчину не видели с 31 мая. Фото: «Лиза Алерт», Новосибирск.

С 31 мая родные ищут новосибирца Кононченко Павла Анатольевича. Последний раз 44-летнего мужчину видели в Первомайском районе. Об исчезновении мужчины КП-Новосибирск сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Мужчина был одет в темно-синие трико и ветровку, черную кепку. Рост новосибирца 178 сантиметров, обрит наголо, кареглаз.

— Начат информационный поиск, идет активное распространение ориентировки в сети. Группа прозвона проводит обзвон больниц, — рассказали в отряде.

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