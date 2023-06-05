В городе Оби под Новосибирском почти на 7 часов отключили электричество

Обьчане жили без электричества почти 7 часов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители города Оби под Новосибирском забили тревогу — почти на 7 часов им отключили электричество в микрорайоне Геодезия. Об инциденте в субботу, 3 июня местные рассказали интернет-телеканалу «Царьград Новосибирск».

— Свет отключили в 18:30. Дозвониться до ЕДДС оказалось не так-то просто. Те, кому повезло, выложили в местных чатах неутешительную информацию – произошло аварийное отключение, электричества не будет три часа, — сообщали 3 июня местные жители.

В итоге город жил в темноте до часа ночи — электричество не включили ни через три, ни через четыре часа. Обьчане решили обратиться к губернатору региона и попросить навести порядок с электричеством в городе.

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