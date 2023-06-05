Жители Хилокской в Новосибирске пожаловались губернатору и мэру на мигрантов. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Жители Хилокской улицы в Новосибирске записали видеообращение к губернатору Андрею Травникову и мэру Анатолию Локтю. Они пожаловались властям на соседство с мигрантами. Видео с обращением горожан опубликовали в группе «Хилокский жилмассив» в соцсети «ВКонтакте».

По словам новосибирцев, они обращались во всевозможные инстанции. Просили принять меры, так как они, уверяют горожане, вынуждены выживать в условиях криминогенной обстановки и экологической катастрофы.

– Но ситуация не меняется, она, наоборот, ухудшилась. Количество приезжих граждан здесь в тысячи раз больше, чем местного населения, – заявляют новосибирцы, – на Хилокской процветает нелегальная торговля, буквально на каждом углу. Каждое утро по периметру жилмассива собираются столпотворения приезжих, ищущих временную работу, в общественный транспорт невозможно попасть.

Новосибирцы также пожаловались на массовые драки с участием мигрантов. Горожане попросили губернатора и мэра лично приехать на Хилокскую и убедиться в том, что их жалобы обоснованы.

– Рекомендуем вам приехать на наши жилмассивы и воочию убедиться, что у нас здесь творится, – говорят новосибирцы.

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