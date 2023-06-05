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НовостиПроисшествия5 июня 2023 9:46

«Из-за дыма не видно дорогу»: в Новосибирской области загорелись болота

В Новосибирской области загорелись болота в Барабинском районе
Авторы (2):
Анна ПАШАГИНА
Анна ПАШАГИНА
Галина СИМОНОВА
В Барабинске Новосибирской области загорелись болота. Фото: Кадр из видео/предоставлено местными жителями

В Барабинске Новосибирской области загорелись болота. Фото: Кадр из видео/предоставлено местными жителями

В Барабинске Новосибирской области загорелись болота. Огромный столб дыма видно за много километров. О ЧП рассказали местные жители в понедельник, 5 июня.

— Загорелся камыш на болотах в восточной части города, в районе бывшего рыбзавода. Оттуда пламя уже перекинулось дальше, горели столбы с линией электропередач. Мы боялись, что пламя перебросится на электроподстанцию, но пожарные справились, — рассказали КП-Новосибирск местные жители.

На кадрах ролика, присланного очевидцами, видно, что из-за дыма практически не видно дорогу.

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Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

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