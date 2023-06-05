Велосипед, сандалики и вещи остались на берегу: появились фото с места гибели 8-летнего мальчика, утонувшего под Новосибирском

На фото видно, что на берегу остались велосипед, вещи и сандалики ребенка. Фото: СК РФ по НСО.

Появились фото с места гибели 8-летнего мальчика. Он утонул в искусственном водоеме в Искитиме. Трагедия произошла 4 июня.

В СК рассказали, что мальчик купался без присмотра взрослых. На фото видно, что на берегу остались велосипед, вещи и сандалики ребенка.

Ребенок купался без присмотра взрослых. Фото: СК РФ по НСО.

По предварительным данным, во время купания мальчик скрылся под водой и утонул.

По факту трагедии проводится проверка.

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