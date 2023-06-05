Велосипед, сандалики и вещи остались на берегу: появились фото с места гибели 8-летнего мальчика, утонувшего под Новосибирском

На фото видно, что на берегу остались велосипед, вещи и сандалики ребенка. Фото: СК РФ по НСО.
Появились фото с места гибели 8-летнего мальчика. Он утонул в искусственном водоеме в Искитиме. Трагедия произошла 4 июня.
В СК рассказали, что мальчик купался без присмотра взрослых. На фото видно, что на берегу остались велосипед, вещи и сандалики ребенка.
Ребенок купался без присмотра взрослых. Фото: СК РФ по НСО.
По предварительным данным, во время купания мальчик скрылся под водой и утонул.
По факту трагедии проводится проверка.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер