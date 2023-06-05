Раскрыты обстоятельства гибели 8-летнего мальчика, утонувшего под Новосибирском

Раскрыты обстоятельства гибели 8-летнего мальчика, утонувшего в реке Шипуниха под Новосибирском. Фото: СК РФ по НСО.

В СК РФ по Новосибирской области рассказали подробности о гибели ребенка, утонувшего в водоеме в Искитиме. Трагедия произошла днем 4 июня.

– По предварительным данным, мальчик решил искупаться в водоеме без присмотра взрослых. В какой-то момент ребенок во время купания скрылся под водой и утонул, – сообщили КП-Новосибирск в СК РФ по Новосибирской области.

По факту трагедии проводится доследственная проверка. После нее в СК примут решение в соответствии с законом.

Ранее сообщалось, что 4 июня в Бердске утонула 10-летняя девочка. Она отдыхала на пляже с мамой. Когда пошла купаться, скрылась под водой и утонула.

В СК напомнили, что оставлять детей у воды и в воде без присмотра нельзя.

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