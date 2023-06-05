Эксперты рассказали, какой высоты должен быть стол для ребенка-школьника

При выборе стола для ребенка-школьника упор нужно делать на удобстве. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

При выборе стола для ребенка-школьника упор нужно делать на удобстве. Крайне важно подобрать правильную высоту изделия, чтобы спина не страдала.

− Ученический стол оптимальной высоты должен находиться на четыре-шесть сантиметров ниже солнечного сплетения. Расстояние между коленями и столешницей может составлять 18-20 сантиметров, при этом ноги образуют прямой угол, − пишет News.ru.

Если ребенок не достает ступнями до пола, то лучше использовать небольшую подставку для ног. Еще один нюанс правильной посадки − локти должны свободно лежать на столе, плечи при этом не подняты вверх.

Эксперты советуют придерживаться следующих параметров: на рост 110-115 сантиметров подойдет стол высотой 45-46 сантиметров, на рост до 130 сантиметров – высотой 50-52 сантиметра. Ребенку ростом 130-145 сантиметров будет комфортно за партой 56-58 сантиметров в высоту.

Для роста 145-160 сантиметров подойдет стол высотой 61-63 сантиметра. На рост 160-175 сантиметров − высотой 70-75 сантиметров. Для более высоких – от 75 сантиметров.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber