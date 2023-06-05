В новосибирском Академгородке отпраздновали 56-летие НВВКУ

Новосибирское высшее военное командное училище (НВВКУ) отметило 56-ю годовщину со дня основания. Фото: Татьяна Осипова

Новосибирское высшее военное командное училище (НВВКУ) отметило 56-ю годовщину со дня основания. Праздник начался на Аллее Героев.

На мероприятии присутствовали личный состав военного училища и сотни гостей. Среди собравшихся – местные власти, выпускники разных лет и их родные, пишет «Навигатор».

Начальник НВВКУ генерал-майор Сергей Марковчин отметил, что в училище два Героя Советского Союза, а также 42 Героя России. Примечательно, что 16 офицеров-выпускников получили это высшее звание на Донбассе. В память о погибших объявили минуту молчания.

Затем состоялось возложение цветов, а после начался торжественный митинг. Сергей Марковчин поздравил всех собравшихся и вручил отличившимся грамоты.

Также глава НВВКУ объявил о присвоении очередных воинских званий.

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