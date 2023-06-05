В Новосибирске молодая женщина искромсала любовника ножом.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Новосибирске 40-летнего мужчину госпитализировали в больницу с несколькими колото-резаными ранениями груди и живота. О пациенте медики сообщили в полицию. Правоохранители установили обстоятельства инцидента.
– Подозреваемой оказалась 33-летняя сожительница пострадавшего. Пара распивала спиртное. В ходе посиделок сожители поссорились. Женщина взяла нож и нанесла удары гражданскому супругу, – говорится в сообщении ГУ МВД по НСО.
На сибирячку возбудили уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Сейчас женщина под подпиской о невыезде.
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