В Новосибирске молодая женщина искромсала любовника ножом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Новосибирске 40-летнего мужчину госпитализировали в больницу с несколькими колото-резаными ранениями груди и живота. О пациенте медики сообщили в полицию. Правоохранители установили обстоятельства инцидента.

– Подозреваемой оказалась 33-летняя сожительница пострадавшего. Пара распивала спиртное. В ходе посиделок сожители поссорились. Женщина взяла нож и нанесла удары гражданскому супругу, – говорится в сообщении ГУ МВД по НСО.

На сибирячку возбудили уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Сейчас женщина под подпиской о невыезде.

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