Поиски 91-летней пенсионерки в бордовом сарафане, пропавшей под Новосибирском, завершились трагедией. Фото: ПСО "ЛизаАлерт НСО".
Трагически завершились поиски 91-летней пенсионерки, пропавшей в городе Купино под Новосибирском. Ранее сообщалось, что бабушка в бордовом сарафане ушла из дома 2 июня и исчезла.
– Найдена, погибла, – уточнили в ПСО «ЛизаАоерт НСО».
При каких обстоятельствах погибла бабушка, неясно. Волонтеры не раскрывают причины трагедии.
Известно, что у пенсионерки были проблемы с памятью.
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