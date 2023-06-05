Поиски 91-летней пенсионерки в бордовом сарафане, пропавшей под Новосибирском, завершились трагедией. Фото: ПСО "ЛизаАлерт НСО".

Трагически завершились поиски 91-летней пенсионерки, пропавшей в городе Купино под Новосибирском. Ранее сообщалось, что бабушка в бордовом сарафане ушла из дома 2 июня и исчезла.

– Найдена, погибла, – уточнили в ПСО «ЛизаАоерт НСО».

При каких обстоятельствах погибла бабушка, неясно. Волонтеры не раскрывают причины трагедии.

Известно, что у пенсионерки были проблемы с памятью.

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