В Новосибирском супермаркете гэбээровцам пришлось разнимать дерущихся покупателей

Фото: Агенство Безопасности ГВАРДИЯ

Курьезный (но не для главного героя) случай произошел поздним воскресным вечером в Южно-Чемском жилмассиве Новосибирска. В 23:04 в Дежурную часть агентства позвонил внимательный прохожий и сообщил о подозрительном человеке рядом с продуктовым магазином, охраняемом ГВАРДИЕЙ. Однако, вместо правонарушителя прибывшие бойцы экипажа ГБР-11 Агентства застали на месте крайне взволнованного молодого человека.

Оказалось, что он очень торопился на вокзал, но не успел сделать перед поездкой два важных дела - отдать знакомому свой велосипед и зарядить телефон. Поэтому попросил продавца поставить на зарядку смартфон, пока встречается с другом. На место незадачливый путешественник вернулся уже в то время, когда магазин закрылся, а продавец ушла домой. В закрытом помещении остался и сам смартфон, и номера хранящихся электронных билетов, и важные контакты.

Последний час работы в другом магазине закончился более серьезным конфликтом. Прибыв в 22:17 в супермаркет «Пятерочка» на ул. Каменогорской бойцам экипажа ГБР-73 пришлось разнимать драку между посетителями. Сотрудники Агентства как могли успокоили мужчин и вывели их на улицу.

В субботу, в 21:56, тревожный сигнал поступил из больницы на Красном проспекте. Причиной выезда ГБР-75 стали скандалящие с сотрудниками регистратуры родители, чей ребенок находился в реанимации. Только в присутствии бойцов Агентства разговор удалось перевести в спокойное русло и погасить конфликт.

Участие бойцов Агентства потребовалось в 18:50 на улице Лескова, где произошел конфликт между жителем дома и группой подростков, распивающих во дворе спиртные напитки. Экипаж ГБР-75 быстро сумел убедить несовершеннолетних прекратить нарушать общественный порядок и покинуть территорию дома.