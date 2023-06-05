Новосибирец отравился угарным газом на пожаре на улице Паласса.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Новосибирске на пожаре на улице Паласса пострадал мужчина. ЧП произошло ув воскресенье, 4 июня.
– Из квартиры на четвертом этаже шел дым. До прибытия пожарных расчетов из дома самостоятельно эвакуировались 15 жильцов. Помощь пожарных потребовалась хозяину горящей квартиры, – рассказали в ГУ МЧС по Новосибирской области.
Пострадавшего при помощи спасустройств эвакуировали на улицу. После чего мужчину госпитализировали с отравлением продуктами горения.
Пожар ликвидировали за 23 минуты. Его площади составила 6 квадратов. Причину установят эксперты.
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