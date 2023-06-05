Видео наезда «Киа» на пятилетнюю девочку в Новосибирске появилось в соцсетях

В Калининском районе Новосибирска иномарка сбила пятилетнюю девочку. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В Калининском районе Новосибирска иномарка сбила пятилетнюю девочку. ДТП произошло днем 4 июня на улице Гребенщикова. Видео с моментом наезда появилось в группе «АСТ-54».

Ребенок попал под колеса автомобиля Kia Cerato. Все произошло на дворовой территории у дома № 8.

Как видно на записи с камеры видеонаблюдения, девочка перебегала дорогу. При этом малышка не посмотрела по сторонам. Внезапно слева выскочила машина – водитель не успела затормозить. Удар был достаточно сильный – несовершеннолетняя отлетела на пару метров, но потом поднялась и отошла в сторону.

Сразу после этого из авто выскочила женщина. Она подбежала к пострадавшей и начала с ней разговаривать.

− В результате ДТП пострадал пешеход − девочка 2018 года рождения, которая с травмами была доставлена в лечебное учреждение. Характер травм уточняется, − сообщили в Госавтоинспекции по городу.

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