Андрей Травников поручил оперативно восстановить работу ЦКБ в Новосибирске после пожара. Фото: правительство НСО.

В понедельник, 5 июня, губернатор НСО Андрей Травников поручил скорейшим образом восстановить работу ЦКБ в Академгородке после пожара. Там накануне, 4 июня, произошло возгорание кровли.

– Для этого профильным службам и региональному Минздраву необходимо задействовать все возможности, при необходимости организовать внеочередное заседание Правительства или комиссии по чрезвычайным ситуациям, – говорится в сообщении правительства Новосибирской области.

Андрей Травников отдельно поблагодарил пожарные расчеты МЧС. Глава региона отметил оперативную и четкую работу спасателей.

Министр здравоохранения области Константин Хальзов доложил Андрею Травникову, что пострадала, по предварительным данным, только кровля больницы. При этом сотрудники ЦКБ до утра работали, чтобы остановить промокание до первого этажа. Все оборудование больницы удалось сохранить благодаря совместным усилиям сотрудников больницы и пожарных.

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