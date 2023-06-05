Режим ЧС ввели в районе Новосибирской области из-за засухи

В одном из районов Новосибирской области ввели режим ЧС из-за засухи.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В одном из районов Новосибирской области ввели режим ЧС из-за засухи. Речь идет о Купинском районе. Об этом на оперативном совещании 5 июня сообщил глава Министерства сельского хозяйства НСО Евгений Лещенко.
В регионе стоит аномальная жара. Температура воздуха достигает +35 градусов, осадков нет.
− Наиболее сложная обстановка в сельскохозяйственных организациях Кулундинской зоны. В связи с комплексными проявлениями почвенной засухи введен режим ЧС в Купинском районе, − отметил Евгений Лещенко.
На заседаниях комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности (КЧС) будет решаться вопрос о введении такого режима в Баганском, Чистоозерном, Карасукском, Кочковском и Красноозерском районах.
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил проработать вопрос заготовки и приобретения кормов, чтобы сохранить показатели в животноводстве.
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