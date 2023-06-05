«Видели в Краснообске»: стало известно, как пропал в Новосибирске 22-летний парень в фиолетовой рубашке

Молодой человек проживает в Октябрьском районе. Фото: https://vk.com/dpso_mayak
Стало известно, как пропал в Новосибирске 22-летний парень в фиолетовой рубашке. Об этом КП-Новосибирск рассказала его сестра.
- Миша должен был приехать на службу, - рассказала КП-Новосибирск Мария, сестра Михаила.
По словам девушки, сейчас ее брата ищут волонтеры и полиция. Уже появились первые зацепки.
- Вчера вечером девушка видела похожего парня в Краснообске. Сейчас основной поток сил направлен в ту область города, - уточнила девушка.
Михаил пропал 2 июня. Он вышел из дома в Октябрьском районе и не вернулся. Приметы парня: рост 167 сантиметров, среднего телосложения, русые волосы, короткая стрижка, серо-голубые глаза.
Был одет в фиолетовую рубашку, белую футболку, синие джинсы и черные кроссовки.
Если вам что-либо известно о местонахождении Михаила Фоменко, позвоните в полицию по номеру 112 или на номер ПСО «Маяк» 8-951-393-0911.
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