В девяти школах Новосибирска ученикам давали недостаточное количество еды в столовых

Учащиеся получали недостаточное количество еды в столовых. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура проверила, как организовано питание в девяти школах Первомайского района Новосибирска. В ходе проверки выяснилось – учащиеся получали недостаточное количество еды в столовых.

− Установлено, что суммарный объем порций, которые получают ученики, не соответствует нормативам – занижен, − сообщили в региональной прокуратуре.

Ведомство внесло представления руководителю образовательного учреждения, где питание организовано самостоятельно, а также руководителям организаций, поставляющим пищевую продукцию в школы. Всех указанных лиц привлекли к административной ответственности по 6.6 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения».

После вмешательства прокуратуры в школьное меню внесли коррективы. Теперь питание соответствует всем нормативным требованиям.

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