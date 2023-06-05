В Новосибирской области активно строят жилье, ФАПы и коммунальную инфраструктуру

Рабочая поездка состоялась на прошлой неделе. Фото: Заксобрание НСО

Недавно председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив посетил Усть-Таркский и Татарский районы. В ходе рабочей поездки он отметил, что планы по развитию территорий эффективнее реализуются, когда власть работает в связке с руководителями предприятий.

Поездка состоялась на прошлой неделе. Компанию спикеру областного парламента составили депутаты по округу № 2 Игорь Умербаев и Сергей Титков.

− Усть-Таркский район – это крепкие хозяйства. Они по общепринятым меркам средние, не крупные, но важен подход руководителей этих предприятий. Они участвуют в жизни села. Не только пашут, сеют, выращивают скот. Кроме этого, они поддерживают личные подсобные хозяйства, у частников молоко закупают, сами строят социальные объекты. Конечно, ФАПы, школы, клубы – это мы должны делать. Это работа государственной власти и местного самоуправления, − подчеркнул Андрей Шимкив.

Вместе с губернатором НСО Андреем Травниковым депутаты посетили станцию водоочистки. Объект построили в 2023 году в рамках федеральных проектов «Чистая вода» и «Жилье и городская среда». Станцию уже ввели в эксплуатацию, она работает в тестовом режиме.

Сергей Титков акцентировал внимание на том, что станция дает очень хорошее качество воды. Однако есть одна проблема, которую предстоит решить.

− Мы подготовили воду, а подаем ее в общий водопровод – ею и поливают, и скот поят. Мы не можем себе этого позволить. Над решением этой проблемы нужно работать в перспективе, − отметил депутат.

Глава НСО и депутаты встретились с жителями сел Богословка и Усть-Тарка, а также села Дмитриевка Татарского района. Они обозначили планы по развитию учреждений образования и культуры на территории Новосибирской области.

Жилье для детей-сирот и служебное жилье активно строят в Татарске, работа в этом направлении получила высокую оценку гостей района. Среди выделенных проблем − модернизация систем водоснабжения и водоочистки.

В Татарске и в Усть-Тарке Андрей Травников, Андрей Шимкив и депутаты встретились с участниками СВО и членами их семей. Выяснили, какая помощь им необходима.

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