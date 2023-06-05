Сожителя девушки, найденной под окнами многоэтажки в Новосибирске, арестовали

Женщину нашли под окнами многоэтажки. Фото: Анна ПАШАГИНА/соцсети

В Новосибирске сожителя девушки, найденной под окнами многоэтажки, арестовали за хулиганство. Трагедия произошла ночью 2 июня. В тот день 33-летнюю сибирячку нашли под окнами высотки на Палласа, 3. Очевидцы говорят, что перед смертью погибшая кричала: «Помогите!». Как говорят жители соседних домов, они видели, как Елена* дралась на балконе с мужчиной. Оказалось, это был ее сожитель, которого она знала буквально несколько дней.

Подруги погибшей в один голос твердят - Лену убили. В этот же день вечером она звонила знакомой и молила помочь ей.

Сожителя Елены оперативники задержали в день трагедии. Они поймали его на третьем этаже. Его поместили в спецприемник.

- Мужчину арестовали по статье 20.1 КоАП РФ – «Мелкое хулиганство». Он дебоширил в позднее время. Сейчас его поместили в спецприемник, - рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Дело по административному правонарушению передадут в суд. Служители Фемиды решат, что делать с сожителем погибшей. Он может отделаться штрафом до 1000 рублей или же его арестуют на 15 дней.

Тем временем СК проводит доследственную проверку. Если будет доказано, что мужчина причастен к падению женщины, на него возбудят уголовное дело.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Звонила перед смертью, молила о помощи»: подруги найденной под окнами многоэтажки женщины считают, что ее убили

В Новосибирске подруги найденной под окнами многоэтажки женщины считают, что ее убили (подробности)

«Она кричала: «Помогите», он ее бил»: очевидец раскрыл подробности трагедии с девушкой, найденной под окнами девятиэтажки в Новосибирске

Очевидец раскрыл подробности трагедии с девушкой, найденной под окнами девятиэтажки в Новосибирске (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber