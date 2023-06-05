Депутат Аксененко передал икону Николая Чудотворца в луганский храм

Фото: Пресс-служба партии «СРЗП»

- Эта икона святителя была написана на Украине в XIX веке. Находилась в Луганске, в храме Всех святых, построенном над могилой местночтимого святого Филиппа Луганского. Икона была сильно повреждена в результате боевых действий. Наши новосибирские реставраторы взялись её восстановить, - рассказал Александр Аксёненко на своей странице ВК.

В канун одного из главных христианских праздников, Дня Святой Троицы, икону вместе с гуманитарным грузом доставили в ЛНР и водрузили на аналой Всехсвятского храма. Перевозку реликвии осуществили зампред Новосибирского реготделения партии СРПЗП и автор проекта «УАЗ на Донбасс» Сергей Шилов и зампред «Союза отцов России» в Новосибирской области Сергей Мажирин.

Фото: Пресс-служба партии «СРЗП»

Ещё из Новосибирска передали нательные крестики и пояски для военнослужащих, христианскую литературу для верующих. Саму машину, на которой Сергей Шилов и Сергей Мажирин везли икону, также передали местным волонтерам для развоза гуманитарных грузов по зоне СВО.

Помимо иконы из Новосибирска прибыли три фуры гуманитарного груза и пять автомобилей для военнослужащих из Новосибирской области. Парламентарий также посетил «Луганский перинатальный центр» и «Республиканский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних». В эти учреждения Александр Аксёненко передал крупы, муку, консервы, сушки, мороженое, игрушки, необходимые канцелярские принадлежности, лекарства и медицинские средства.