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НовостиОбщество5 июня 2023 4:06

Авиакомпания S7 начала выполнять рейсы из Новосибирска во Владикавказ

Полеты будут выполняться дважды в неделю
Анастасия ХРОМЫХ
Прямые авиарейсы из Новосибирска во Владикавказ запустила авиакомпания S7.

Прямые авиарейсы из Новосибирска во Владикавказ запустила авиакомпания S7.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прямые авиарейсы из Новосибирска во Владикавказ запустила авиакомпания S7. Первый рейс перевозчик выполнил в воскресенье, 4 июня.

Полеты будут выполняться дважды в неделю – по вторникам и воскресеньям. Время в пути составит около четырех с половиной часов.

На маршруте Новосибирск – Владикавказ будут летать самолеты Airbus A320neo. В них два класса обслуживания − бизнес-класс и эконом.

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