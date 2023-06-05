Авиакомпания S7 начала выполнять рейсы из Новосибирска во Владикавказ

Прямые авиарейсы из Новосибирска во Владикавказ запустила авиакомпания S7.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Прямые авиарейсы из Новосибирска во Владикавказ запустила авиакомпания S7. Первый рейс перевозчик выполнил в воскресенье, 4 июня.
Полеты будут выполняться дважды в неделю – по вторникам и воскресеньям. Время в пути составит около четырех с половиной часов.
На маршруте Новосибирск – Владикавказ будут летать самолеты Airbus A320neo. В них два класса обслуживания − бизнес-класс и эконом.
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