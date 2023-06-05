Новосибирские таможенники задержали письмо с наркотиком из Нидерландов

Новосибирские таможенники отследили письмо, в котором находилось наркотическое вещество. Фото: Евгения ГУСЕВА

Новосибирские таможенники отследили письмо, в котором находилось наркотическое вещество. Отправка была сделана из Нидерландов.

Получателем был 20-летний житель Новосибирской области. Парня задержали сразу после того, как он забрал письмо в почтовом отделении.

Мероприятие провели совместно с сотрудниками транспортной полиции и УФСБ России по региону. Экспертиза подтвердила, что в конверте находилось нанесенное на марку запрещенное вещество.

− Новосибирской таможней в отношении гражданина России возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 229.1 Уголовного кодекса РФ (незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наркотических средств), − сообщили в Сибирском таможенном управлении.

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