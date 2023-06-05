91-летняя пенсионерка в бордовом сарафане пропала в Новосибирской области. Фото: ПСО "ЛизаАлерт НСО".

В городе Купино Новосибирской области пропала 91-летняя Торопова(Гулидова) Хавронья (Фая) Абрамовна. О местонахождении 91-летней пенсионерки неизвестно со 2 июня.

– Поступила заявка о пропаже бабушки, вышла из дома и пропала. Начат информационный поиск, идет активное распространение ориентировки в сети. Группа прозвона осуществляет обзвон медицинский учреждений. Родные поиски начали незамедлительно, – рассказали КП-Новосибирск в ПСО «ЛизаАлерт НСО».

Приметы пенсионерки: рост 145 см, худощавое телосложение и седые волосы.

Была одета в бордовый сарафан, белую кофту, черные колготки, темно-фиолетовые галоши, синий платок.

Волонтеры добавили, что у бабушки возможна потеря памяти.

Если вы знаете, где находится пенсионерка, позвоните по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.

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