Ушел из дома и пропал: в Новосибирске ищут 22-летнего парня в фиолетовой рубашке

Молодой человек проживает в Октябрьском районе города. Фото: https://vk.com/dpso_mayak

В Новосибирске пропал 22-летний Михаил Фоменко. О его местонахождении ничего не известно со 2 июня.

Молодой человек проживает в Октябрьском районе города.

− 02 июня 2023 года, около 11:30, ушел из дома по улице Сакко и Ванцетти, и до настоящего момента его местонахождение не установлено, − сообщили волонтеры поискового отряда «Маяк».

Приметы парня: рост 167 сантиметров, среднего телосложения, русые волосы, короткая стрижка, серо-голубые глаза.

Был одет в фиолетовую рубашку, белую футболку, синие джинсы и черные кроссовки.

Если вам что-либо известно о местонахождении Михаила Фоменко, позвоните в полицию по номеру 112 или на номер ПСО «Маяк» 8-951-393-0911.

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