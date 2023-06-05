Для нового ЛДС в Новосибирске купят машину для заливки льда за 15 миллионов

Машину для заливки льда купят для нового ЛДС в Новосибирске. Фото: правительство НСО

Машину для заливки льда купят для нового ЛДС в Новосибирске. За нее готовы заплатить 15 миллионов рублей.

Информация размещена на портале госзакупок. Заказчиком выступает ГАУ НСО «Арена».

Для ледовой арены требуется самоходная машина для заливки и уборки льда. Подрядчик должен привести товар на место, собрать его и ввести в эксплуатацию, а также провести инструктаж персонала.

− Товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании. Год выпуска товара – не ранее 2022 года, − говорится в описании предмета закупки.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 16 июня.

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