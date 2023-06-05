Семья Букреевых из Новосибирска исполнила песню для президента РФ Владимира Путина

Супруги Букреевы воспитывают 8 детей. Фото: Министерство труда и социального развития НСО

Многодетная семья Букреевых из Новосибирска спела для Владимира Путина. Они выступили перед президентом РФ в рамках встречи, которую он организовал для семей, награжденных орденом «Родительская слава».

Мероприятие прошло 1 июня. Владимир Путин пообщался с семьями в формате видеосвязи.

У супругов Букреевых восемь детей. Юлия и Андрей в браке уже более 25 лет.

− Все члены семьи увлекаются музыкой и поют. В ходе встречи родители вместе с ребятами исполнили песню под аккомпанемент старшей дочери, − рассказали на сайте Министерства труда и социального развития НСО.

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