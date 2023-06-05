В Минздраве опровергли информацию о смерти пациентки во время эвакуации при пожаре в новосибирской ЦКБ. Фото: ГУ МЧС НСО.

В Минздраве НСО прокомментировали смерть пациентки, скончавшейся во время эвакуации при пожаре в новосибирской ЦКБ. По данным ведомства, женщина умерла уже после перевода в другое отделение.

– К сожалению, одна из пациенток ОРИТ скончалась через два часа после перевода в отделение реанимации РСЦ – это соседний корпус ЦКБ, – сообщает Минздрав НСО.

В ведомстве подчеркнули, что смерть пациентки не связана ни с пожаром, ни с эвакуацией. До ЧП женщина три недели находилась в тяжелом состоянии с гнойным воспалением средостения после разрыва пищевода.

В Минздраве добавили, что эвакуация всех пациентов прошла в соответствии со всеми требованиями.

– Никто из наших пациентов не пострадал из-за пожара и, тем более, не погиб из-за пожара или при эвакуации, – говорится в сообщении ведомства.

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