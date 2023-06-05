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НовостиОбщество5 июня 2023 1:27

Жарким утром 5 июня Новосибирск сковали пробки в 6 баллов

Рассказываем, где самые сильные заторы
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Жарким утром 5 июня Новосибирск сковали пробки в 6 баллов.

Жарким утром 5 июня Новосибирск сковали пробки в 6 баллов.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жарким утром 5 июня Новосибирск сковали пробки в 6 баллов. Заторы на улицах Котовского, Ватутина и Станиславского. Не проехать по площади Труда и улице Широкой. Об этом сообщает «2ГИС».

Затруднено движение по улицам троллейной, Титова и Сибиряков-Гвардейцев. Не проехать по улицам Немировича-Данченко, Петухова и Плахотного. Пробка сковала и Октябрьский мост.

На правом берегу заторы на Никитина, Кирова и Добролюбова.

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