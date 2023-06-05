Более трех тысяч новосибирцев умерло в мае 2023 года

В общей сложности в 2023 году скончались 14 606 новосибирцев. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Количество умерших в Новосибирской области в мае 2023 года составило 3 144 человека. Об этом сообщили в Управлении по делам ЗАГС региона.

В общей сложности в 2023 году скончались 14 606 новосибирцев. Как следует из приведенных данных, смертность превысила рождаемость.

В мае родилось 2 112 малышей, за пять месяцев 2023 года на свет появились 10 546 младенцев.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в регионе увеличились смертность и рождаемость по сравнению с прошлым месяцем.

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