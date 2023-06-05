Главным тренером футбольного клуба «Новосибирск» стал Михаил Сальников

В футбольном клубе «Новосибирск» сменился главный тренер. Фото: https://vk.com/fcnsk
В футбольном клубе «Новосибирск» сменился главный тренер. Новым наставником сибиряков стал 48-летний Михаил Сальников.
До этого Михаил работал в клубе Первой лиги «Велес». Также возглавлял «Челябинск». Примечательно, что клуб под его руководством дважды становился серебряным и один раз бронзовым призером Второй лиги.
− По итогам сезона-2021/2022 Михаил Валерьевич был признан лучшим тренером группы, − отметили в официальной группе ФК «Новосибирск».
В должность Михаил Сальников официально вступил с 4 июня. В скором времени команда отправится на первый учебно-тренировочный сбор в Московскую область.
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