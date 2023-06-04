В Новосибирске завершены поиски 83-летнего пенсионера, пропавшего в Академгородке

Пенсионера наши 4 июня. Фото: «ЛизаАлерт».

В Новосибирске завершены поиски 83-летнего пенсионера, который ушел из дома. Об этом сообщили волонтеры вечером 4 июня.

— Мужчина был найден, он жив, но сейчас ему требуется помощь врачей. Спасибо большое всем, кто принимал участие в поиске, — сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт Новосибирск».

Напомним, сибиряк пропал 3 июня. Он вышел из дома, чтобы посидеть на лавочке у подъезда, но в итоге ушел в неизвестном направлении.

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