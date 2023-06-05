Расплавимся на солнце: 5 июня в Новосибирск придет 36-градусная жара

В Новосибирске жара поднимется до +36 градусов.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
5 июня новосибирцев ожидает значительное потепление. В город придет еще более сильная жара из области: ночью будет 18-20 градусная духота, а днем термометры покажут +34...36 градусов.
— Будет небольшая облачность, без осадков. Южный ветер подует со скоростью 3-8 метров в секунду, — сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр.
По Новосибирской области температура ночью поднимется до +15...+20 градусов, а днем может достигнут рекордных +34...+39!
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