В Новосибирской области большегруз насмерть сбил женщину

Женщина погибла из-за аварии. Фото: Госавтоинспекция Новосибирской области.

В Искитимском районе Новосибирской области грузовик насмерть сбил женщину, которая ночью переходила дорогу..

— 4 июня в 0:55 водитель 53 лет на грузовике Volvo с полуприцепом двигался по трассе Р-256 со стороны Искитима в сторону Новосибирска. На 35-м километре он наехал на женщину-пешехода, которая переходила дорогу вне зоны пешеходного перехода. Пострадавшую доставили в одну из больниц Бердска, в последствии от полученных травм она скончалась, — сообщили в Госавтоинспекции Новосибирской области.

Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства аварии. Напомним, той ночью в аварии в Новосибирске пострадали двое 18-летних парней на мотоцикле.

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