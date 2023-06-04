«Если я могу осчастливить людей, то всегда это делаю»: Мари Краймбрери исполнила мечту поклонницы из Новосибирска

Мари исполнила мечту фанатки. Фото: Анна ПАШАГИНА

4 июня в Новосибирске прошел долгожданный концерт певицы Мари Краймбрери. Она выступила на стадионе «Локомотив-Арена», собрав полный зал фанатов. Поклонники в зале пришли с плакатами, на которыми огромными буквами были написаны пожелания. И просьбу одной из девушек Мари выполнила - спела вместе с ней со сцены!

Эта акция была не запланирована, чистая импровизация.

- Такой небольшой флешмоб. Когда люди поднимают плакат с какой-то просьбой, если у меня есть такая возможность, я стараюсь эту просьбу исполнить. И девушка в зале подняла плакат: «Мари, я хочу спеть с тобой». И поэтому я спустилась в зал и спела с ней эту песню. У каждого в жизни есть своё предназначение, и если вижу, что сделала кого-то более счастливым в жизни, то как будто сама становлюсь на новую ступеньку. Если я смогу еще как-то вас порадовать, просто дайте мне об этом знать! - сказала Мари Краймбрери в зрительный зал.

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