Мужчину отвезли в другую больницу. Фото: Алена КУЛЕШОВА

Стало известно, куда отвезли мужчину с ножевым ранением, который лежал в Центральной клинической больнице. Как стало известно КП-Новосибирск, пациента перевели в городскую больницу №3 на улице Мухачева.

— Его привезли с ножевым, он был в сознании и все видел. Сейчас находится в реанимации, — рассказала КП-Новосибирск родственница пострадавшего.

Напомним, недавно мужчине, который получил травму во время драки, провели операцию. После этого в больнице случился пожар. Из огня эвакуировали 143 человек, больше 100 из них — пациенты.

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