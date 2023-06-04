В Новосибирске Следственный комитет начал проверку после пожара в Центральной клинической больнице

Следователи установят причину возгорания в больнице.
Фото: Алена КУЛЕШОВА
После пожара в новосибирской ЦКБ Следственный комитет начал доследственную проверку.
— Обстоятельства и причины пожара устанавливаются. Следователи и следователи криминалисты регионального СУ СК России проводят осмотр места происшествия. В ходе проверки будет дана юридическая оценка действиям должностных лиц медицинского учреждения на предмет халатности. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщили в региональном СУ СК России.
Напомним, открытый огонь в больнице уже потушен. Эвакуированы 143 человека, в том числе 7 реанимационных. А кроме людей медики спасли из горящего здания черепаху.
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