«Я не могу до него дозвониться»: жена пациента, лежавшего в новосибирской ЦКБ, ищет, куда увезли ее мужа

Мужчине недавно сделали операцию в болнице. Фото: Алена КУЛЕШОВА

Жена пациента, попавшего в Центральную клиническую больницу Новосибирска, ищет, куда могли увезти ее мужа. Недавно мужчина получил ножевое ранение.

— Этим утром его доставили в травму. Подрался с другом, получил ножевое ранение, меня рядом не было. Его прооперировали, мне сказали, что все хорошо, он лежит отдыхает после операции. А потом — пожар… У него сел телефон, не могу дозвониться. Я на другом конце города с маленьким ребенком, не знаю, что делать, — рассказала КП-Новосибирск жена пострадавшего Вероника

Большинство пациентов больницы эвакуировали в региональный сосудистый центр, находящийся в соседнем корпусе.

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