Медики эвакуировали из загоревшейся новосибирской ЦКБ черепаху

Черепаха чувствует себя нормально. Фото: пресс-служба минздрава НСО.

Из загоревшейся центральной районной больницы в Новосибирске эвакуировали не только почти пациентов и персонал, но и черепаху. Об этом сообщили в пресс-службе областного минздрава.

— Черепаха жила в отделении терапии. С ней все в порядке, чувствует себя нормально, — рассказали в минздраве.

Напомним, всего из больницы эвакуировали 143 пациентов, из них 7 реанимационных, и 36 человек персонала. Пожарные почти закончили работу по проливу горевшего здания.

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