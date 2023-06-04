Медики эвакуировали из загоревшейся новосибирской ЦКБ черепаху

Черепаха чувствует себя нормально. Фото: пресс-служба минздрава НСО.
Из загоревшейся центральной районной больницы в Новосибирске эвакуировали не только почти пациентов и персонал, но и черепаху. Об этом сообщили в пресс-службе областного минздрава.
— Черепаха жила в отделении терапии. С ней все в порядке, чувствует себя нормально, — рассказали в минздраве.
Напомним, всего из больницы эвакуировали 143 пациентов, из них 7 реанимационных, и 36 человек персонала. Пожарные почти закончили работу по проливу горевшего здания.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Из Центральной районной больницы в Новосибирске эвакуировали 143 пациента
Из них 7 - реанимационных (подробнее)
Пожар в Центральной клинической больнице в Новосибирске 4 июня 2023: что известно на данный момент
Прокуратура начала проверку после пожара в Центральной клинической больнице в Новосибирске 4 июня 2023 (подробнее)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер