Из Центральной районной больницы в Новосибирске эвакуировали 143 пациента

143 человек эвакуировали из горящего здания. Фото: читатель КП.

Из новосибирской Центральной клинической больницы в Академгородке эвакуировали 143 человека. Об этом сообщил первый заместитель губернатора Новосибирской области.

— Врачи и дежурный персонал получили сигнал от пожарной сигнализации. Пожарные прибыли через 8 минут. Из ЦКБ были эвакуированы 143 пациента, из них 7 реанимационных, и 36 человек персонала. Продолжается маршрутизация, чтобы направить пациентов в другие лечебные учреждения, — сообщил Юрий Петухов.

Напомним, больница загорелась в 15:45. Предварительная причина возгорания — короткое замыкание. Открытый огонь потушен, теперь пожарные проливают здание.

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