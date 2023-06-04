Стала известна предварительная причина пожара в Центральной районной больнице Новосибирска 4 июня 2023

Предварительная версия возгорания - короткое замыкание. Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области.
В ГУ МЧС по Новосибирской области сообщили предварительную версию пожара в Центральной районной больнице Новосибирска 4 июня 2023 года.
— По предварительной версии произошло короткое замыкание, — сообщил КП-Новосибирск начальник отдела информации регионального управления МЧС Павел Винаков.
Более подробная информация, где именно произошло замыкание, появится после обследования здания.
Напомним, больница загорелась днем. Большинство из 100 эвакуированных пациентов разместили в соседнем Региональном сосудистом центре.
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